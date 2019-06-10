В Харькове оборвался канатный мост с людьми (видео)
13:23, 10 июня 2019Происшествия
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Отмечается, что инцидент обошелся без серьезных последствий. Тем не мене несколько человек получили царапины и ссадины.
В результате ЧП люди получили травмы и ссадины / Скриншот
На харьковском пляже оборвался и упал в воду канатный мост, на котором находились люди.
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Инцидент произошел в воскресенье, 9 июня. Соответствующее видео очевидцы выложили в Facebook.
По словам очевидцев, на Журавлевском водохранилище толпа отдыхающих забралась на канатный мост и решила не просто по нему пройтись, они начали его раскачивать.
В результате конструкция не выдержала и рухнула вниз прямо с людьми.
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!
Как сообщалось, в Киеве на недавно открытом пешеходно-велосипедном мосту разбилось еще одно стекло на полу.
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