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В Харькове оборвался канатный мост с людьми (видео)

13:23, 10 июня 2019
Происшествия
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В результате ЧП люди получили травмы и ссадины / Скриншот

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Инцидент произошел в воскресенье, 9 июня. Соответствующее видео очевидцы выложили в Facebook.

По словам очевидцев, на Журавлевском водохранилище толпа отдыхающих забралась на канатный мост и решила не просто по нему пройтись, они начали его раскачивать.

В результате конструкция не выдержала и рухнула вниз прямо с людьми.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщалось, в Киеве на недавно открытом пешеходно-велосипедном мосту разбилось еще одно стекло на полу.

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Теги: #Харьков#мост#ЧП в Харьковепогода в Харькове