В Киеве «заминировали» ряд станций метро, Раду, Минобороны и университеты (обновлено)

Сообщение о «минировании» поступили по электронной почте около 09:50.

В полицию сегодня поступило несколько сообщений о минировании Верховной Рады Украины, министерства, пяти станций метро и других объектов. Проверки объектов продолжаются.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.

"5 станций метро, ​​министерство, два магазина, Верховная Рада", - сказала она и добавила, что поступили сообщения о минировании еще и нескольких университетов.

На вопрос, завершили ли правоохранители проверку зданий на наличие взрывчатки, Блищик отметила, что проверки продолжаются.

"Поступило несколько таких сообщений, одновременно создано несколько групп взрывотехников и кинологов", - добавила пресс-секретарь полиции.

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Как сообщает «Информатор», сообщение о «минировании» поступили по электронной почте около 09:50.

Утверждалось, что заминированы следующие объекты:

- Верховная рада Украины

- Министерство обороны Украины

- Станции метро «Олимпийская», «Театральная», «Золотые ворота» «Печерская» и «Теремки».

- Магазин «Дары моря»

- Гипермаркет METRO.

К указанным объектам выехали правоохранители. Перечисленные станции метро были закрыты, но в 11:02 пресс-служба Киевского метро сообщила, что закрыты только станции «Театральная» и «Золотые ворота».

В 12:41 пресс-служба КП "Киевский метрополитен" сообщила, что станцию "Олимпийская" закрыта на вход и выход за анонимного звонка о минировании.

Ранее с центрального железнодорожного вокзала Киева были эвакуированы 1,3 тысячи человек из-за анонимного сообщения о минировании.