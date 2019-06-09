Суд поместил под стражу полицейского, сбившего ребенка в Конотопе

В то же время водителю-полицейскому предусмотрена возможность выйти из СИЗО под залог.

В воскресенье, 9 июня, Полтавский суд отправил в СИЗО полицейского, который на служебном автомобиле сбил 10-летнего мальчика в Конотопе.

Об этом сообщает ТСН.

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Полицейского арестовали на два месяца с возможностью выйти под залог в 30 необлагаемых минимумов.

Водитель от каких-либо комментариев отказался.

Как сообщал УНИАН, вечером 7 июня водитель, работающий в Конотопе отделе полиции, на служебном авто совершил наезд на 10-летнего мальчика, который двигался по пешеходному переходу на ул. Успенско-Троицкой. По результатам экспертизы, водитель был трезв.

Мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, следствие проводят следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.

Установлено, что мальчик перебегал через пешеходный переход, однако водитель не принял меры по предотвращению наезда. Полицейскому сообщили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, в частности, в превышении допустимой в черте города скорости, что привело к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 286 УК Украины).