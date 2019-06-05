Убийство мальчика на Киевщине: Аваков рассказал о пятерых подозреваемых

По мнению министра, подозреваемыми являются четверо мужчин и женщина.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком есть пять подозреваемых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после заседания правительства.

«По моему мнению, там 5 подозреваемых в этом убийстве. 4 мужчин, которые стреляли. Кто из них стрелял, выяснит следствие. Может все, может один, чей шар. А также, я думаю, что женщина, которая спрятала ружьё и таким образом способствовала сокрытию преступления. Это тоже надо квалифицировать. Но это дело в настоящее время Государственного бюро расследований», - сказал Аваков.

Он уточнил, что не является процессуальным участником, а говорит как политическая фигура.

Министр также подчеркнул, что виновные в убийстве должны понести наивысшую меру ответственности.

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Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяславе-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего Кирилла, находившегося на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

Патрульные подозреваются в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. П. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

4 июня Голосеевский райсуд Киева избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залога.

Сегодня, 5 июня, Аваков заявил, что не собирается писать заявление об отставке в связи с убийством ребенка.