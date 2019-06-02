ГБР смягчило категорию преступления пьяным "копам", ранившим из пистолета 5-летнего мальчика

Ранее в ГБР сообщали, что действия патрульных, которые попали из пистолета в мальчика, квалифицированы как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет. Сегодня полицейским сообщили о подозрении в неосторожном тяжком телесном повреждении, максимальное наказание за которое - ограничение свободы на срок до двух лет.

Патрульным полицейским, которые из огнестрельного оружия ранили 5-летнего ребенка, смягчили категорию преступления.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, сегодня следователь Государственного бюро расследований уведомил двух полицейских о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое телесное повреждение, совершенное по предварительному сговору группой лиц ). (Наказывается общественными работами на срок от 150 до 240 часов или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет - УНИАН).

Установлено, что работники патрульной полиции 31 мая в г. Переяслав-Хмельницкий во время отдыха употребляли спиртные напитки. В дальнейшем договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди. Во время стрельбы полицейские попали в мальчика, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались патрульные. В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован.

Прокуратурой готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста или содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.

Досудебное расследование продолжается и находится на контроле.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком в больницу доставили 5-летнего мальчика с огнестрельным ранением. Травму ребенок получил, когда гулял во дворе.

В ГБР сообщили, что полицейские осмотрели место происшествия и в 70-150 м от него обнаружили гильзы от патронов Флобера, стаканчик и банки. Правоохранители установили, что к нанесению огнестрельных ранений ребенку могут быть причастны двое работников Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области.

1 июня следователи ГБР открыли уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины), что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.