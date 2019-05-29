Пожар на заводе «Кузница на Рыбальском» потушили

Как отмечают в ГСЧС, пожар на корабле ликвидирован в 11:19.

Пожар на пришвартованном корабле на территории судостроительного предприятия «Кузница на Рыбальском» ликвидирован.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.

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«Пожар на пришвартованном корабле на вул. Электриков, 29-А в г. Киеве ликвидирован в 11:19», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня, 29 мая, на судостроительном предприятии «Кузница на Рыбальском» утром произошел пожар в трюме пришвартованного корабля, который находился на ремонтных работах. Звонок о пожаре поступил в 09:24.

В 10:33 пожар был локализован на площади 100 кв. м.

По предварительной информации, корабль, на котором произошел пожар, используется для очистки дна.

Справка УНИАН. «Завод Кузница на Рыбальском» (ранее Ленинская Кузница) был создан в 1862 году. В 1995 году его приобрел Петр Порошенко, бизнес-активами которого управляет фонд "Прайм Эссетс Капитал".

Фонду "Прайм Эссетс Капитал" принадлежали 73,9% акций, еще 20,13% акций было у фонда ВИК Игоря Кононенко, депутата от БПП и давнего бизнес-партнера президента. В ноябре 2018 года они продали свои акции (3,23 млн или 94,03%) подконтрольной Сергею Тигипко кипрской компании Еwins Lімітеd. Самая высокая цена одной акции, по которой кипрская компания покупала акции завода, составила чуть больше $93. Максимальная стоимость покупки пакета акций - $300 млн.

Порошенко заявил, что продал завод для избежания конфликта интересов.