Осужденный за убийство на Черниговщине мужчина сбежал из зала суда, пока судьи были на совещании

Преступника все же нашли, сейчас он находится в Черниговском СИЗО.

В Киевском апелляционном суде осужденный за убийство мужчина сбежал из зала суда, пока судьи находились в совещательной комнате. Правоохранители не могли найти преступника почти два месяца.

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Об этом сообщается на сайте Прокуратуры Черниговской области. Отмечается, что в 2015 году осужденный в ходе ссоры застрелил потерпевшего из ружья, а затем сбросил его тело с моста в русло реки Удай.

Деснянский районный суд города Чернигова приговорил мужчину за умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы. Виновник с такой позицией прокурора и суда не согласился, подав апелляционную жалобу. Рассмотрение этой жалобы состоялось в Киевском апелляционном суде.

«Оценивая предоставленные суду доказательства и предчувствуя неизменность позиции суда, во время пребывания коллегии судей в совещательной комнате, осужденный сбежал из зала судебного заседания. Апелляционным судом приговор коллегии судей Деснянского районного суда г. Чернигова оставлен в силе», – говорится в сообщении.

Отмечается, что почти 2 месяца мужчина скрывался от правоохранителей, однако 25 мая его задержали. Сейчас осужденный находится в Черниговском СИЗО, где ожидает исполнения приговора и этапирования в места несвободы.

Ранее сообщалось, что в Коломые Ивано-Франковской области адвокат застрелил жену и наложил на себя руки.