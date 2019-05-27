В Одессе во время бунта в колонии пострадало пятеро сотрудников исправительного учреждения

Установлено, что полностью выгорело помещение дежурной части учреждения, зафиксировано задымление других близлежащих административных зданий; уничтожен пожарный автомобиль.

В Одессе во время бунта в Южной исправительной колонии (№51) пострадало пятеро сотрудников исправительного учреждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника регионального главка Нацполиции – начальник следственного управления областного управления Сергей Шайхет.

«Среди работников исправительного учреждения пострадали пять человек, которые обратились в медицинское учреждение», - отметил Шайхет.

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По его словам, в настоящее время правоохранители пресекли намерения подстрекателей мятежа и начат осмотр места происшествия.

В настоящее время установлено, что полностью выгорело помещение дежурной части учреждения, зафиксировано задымление других близлежащих административных зданий и уничтожен специализированный пожарный автомобиль.

В связи с этим решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) Уголовного кодекса Украины.

По данным Шайхета, раненых и погибших среди осужденных нет.

На данный момент проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех фигурантов, причастных к бунту.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Южной исправительной колоний Одессы (№51) произошел бунт, сопровождавшийся пожаром.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 392 (действия, которые дезорганизируют работу учреждений исполнения наказаний) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что во время бунта травмы получили четверо сотрудников колонии.

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что бунт произошел по указанию «воров в законе».