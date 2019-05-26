В Харькове от удара молнии погиб рыбак

Машину скорой помощи вызвали люди, увидевшие на берегу реки Уды мужчину, лежащего без сознания.

В Харькове 25 мая во время грозы погиб рыбак. Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на своей странице в Facebook.

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Машину скорой помощи вызвали люди, увидевшие на берегу реки Уды мужчину, лежащего без сознания.

"Бригада прибыла на место происшествия через три минуты и обнаружила мужчину 29 лет с признаками биологической смерти. При выяснении обстоятельств установлено, что молния попала в его спиннинг", – говорится в сообщении.

Врачи призвали соблюдать осторожность при грозе.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Черновицкой области в результате удара молнии погибли двое мужчин.

12 мая в городе Сокаль Львовской области молния смертельно поразила местного жителя, его жена получила травмы и была госпитализирована в реанимацию.