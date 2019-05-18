В Черновицкой области от удара молнии погибли двое мужчин
22:59, 18 мая 2019Происшествия
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Молния попала в поле, на котором погибшие пасли скот.
Во время ливня от удара молнии в поле оба мужчин погибли / скриншот
В Черновицкой области в результате удара молнии погибли двое мужчин.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, трагедия произошла сегодня после обеда в селе Вашковцы Сокирянского района.
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По предварительной информации, 47-летний и 61-летний мужчины пасли скот за селом. Во время ливня от удара молнии в поле оба мужчины погибли.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
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