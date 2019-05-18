В Черновицкой области от удара молнии погибли двое мужчин

Молния попала в поле, на котором погибшие пасли скот.

В Черновицкой области в результате удара молнии погибли двое мужчин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, трагедия произошла сегодня после обеда в селе Вашковцы Сокирянского района.

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По предварительной информации, 47-летний и 61-летний мужчины пасли скот за селом. Во время ливня от удара молнии в поле оба мужчины погибли.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.