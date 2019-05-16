Смертельное селфи: в Запорожской области утонули двое детей

Двое мальчиков фотографировались возле оросительного канала.

В Запорожской области двое детей утонули в оросительном канале при попытке сделать селфи.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области.

Вчера, 15 мая, двое детей (2007 и 2006 года рождения) гуляли возле оросительного канала в селе Бурчак Михайловского района.

Дети пытались сделать фото на телефон, в результате чего один из них поскользнулся и упал в воду. Второй мальчик попытался помочь другу, однако тоже ушел под воду. Оба 6-классника погибли.

По факту происшествия открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 115 УК Украины (с дополнительной квалификацией «Несчастный случай»).

Как сообщал УНИАН, 5 мая в Васильевском районе Запорожской области 15-летний подросток пытался сделать селфи на железнодорожном мосту, в результате чего получил удар током и сорвался с высоты. Подросток погиб на месте.