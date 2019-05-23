В Харькове под мэрией подожгли джип чиновника, приближенного к Кернесу - СМИ

По данным СМИ, автомобиль принадлежит директору Департамента коммунального хозяйства Харьковского городского совета Алексею Богачу.

В Харькове возле мэрии подожгли автомобиль директора Департамента коммунального хозяйства Харьковского городского совета Алексея Богача.

Об этом сообщает UA:Харьков.

Автомобиль Volkswagen Touareg был запаркован на площади Конституции, на противоположной стороне улицы от центрального входа Харьковского городского совета.

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По словам представителя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Харьковской области Игоря Лупандина, сообщение о возгорании спасатели получили в 18:11. Горел моторный отсек авто. В 18:40 пожар ликвидировали.

По данным агентства, автомобиль принадлежит директору Департамента коммунального хозяйства Харьковского городского совета Алексею Богачу. Предварительная версия возгорания - поджог.

Сам Богач на вопрос журналистов, действительно ли авто принадлежит ему ответил: "Давайте я не буду комментировать это".

Как сообщал УНИАН, в Харькове 20 мая неизвестные подожгли волонтерский пункт Евромайдана на площади Свободы.