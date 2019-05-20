В Харькове утром подожгли волонтерскую палатку: активисты говорят об угрозах накануне (фото)

Событие произошло сегодня, 20 мая, около 4:30.

В Харькове неизвестные подожгли волонтерский пункт Евромайдана на площади Свободы.

Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на созаявителя палатки Евромайдана на площади Свободы Бориса Редина.

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По его словам, происшествие случилось сегодня, 20 мая, около 4:30. "Тихо подошли, тихо подожгли. Полиция и дежурные сразу вышли и потушили", - сказал Редин.

По словам активиста, в результате возгорания повреждены вход, часть тента и баннер "Все для победы". Никто не пострадал.

Редин подчеркнул, что он написал заявление в правоохранительные органы по факту поджога.

Активист подчеркнул, что скоро будут опубликованы скрин-шоты переписки в "Фейсбуке", в которой есть угрозы поджечь палатку.

Редин подчеркнул, что харьковские активисты не собираются демонтировать палатку, наоборот – сегодня заново напечатают баннер "Все для победы" и будут заниматься восстановлением конструкции.

"Это сделано умышленно, чтобы во время суда заявлять, что палатка опасна", - выразил убеждение Редин.

Напомним, городские власти Харькова намерены снести установленную на площади Свободы в сентябре 2014 года палатку «Все для победы». Поводом для демонтажа стала зарегистрированная 8 мая на сайте Харьковского горсовета петиция с требованием убрать палатку с площади.

Петицию призвал поддержать мэр Харькова Геннадий Кернес. Он заявил, что палатка находится на площади незаконно.

9 мая эта петиция набрала более 5 тыс. голосов.

14 мая на площадь пригнали технику КП «Харьковские тепловые сети». Грузовые автомобили поставили за 20 метров от палатки. По словам заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрея Руденко, здесь коммунальщики планируют проводить плановый ремонт канализации.