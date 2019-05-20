В Тернопольской области дерзкий грабитель требовал от жертвы его «подвезти», но она сумела скрыться

Полиция установила личность злоумышленника, его разыскивают.

В Тернопольской области вооруженный пистолетом грабитель требовал от своей жертвы его подвезти, но женщина сумела скрыться на автомобиле.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, вчера, 19 мая, на дачах в селе Стегниковцы Тернопольского района незнакомец подошел к женщине, которая занималась хозяйством, и начал спрашивать, кто ей помогает. Когда он понял, что женщина одна, достал пистолет и заставил жертву отдать все имеющиеся у нее средства – 1,4 тыс. грн.

После этого злоумышленник начал требовать, чтобы женщина на своем авто отвезла его в необходимое место. Она завела двигатель и быстро, не дав возможности злоумышленнику попасть в салон авто, уехала.

Правоохранители оперативно установили личность нападавшего. Им оказался ранее судимый житель Збаражского района.

Относительно него открыто уголовное производство согласно ст. 187 ч .1 УКУ (разбой).

Сейчас сотрудники полиции устанавливают место нахождения мужчины.