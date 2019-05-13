В Одесской области в бассейне утонул 6-летний мальчик (фото)
19:09, 13 мая 2019Происшествия
639 0
Родители находились рядом, но мальчик погиб за считанные секунды.
Полиция устанавливает обстоятельства, при которых мальчик утонул / фото facebook.com/bojcenko
Сегодня в селе в Килийском районе Одесской области в бассейне утонул 6-летний ребенок.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Facebook сообщил глава Килийской ОТГ Павел Бойченко.
Читайте такжеВ Киеве в фитнес-клубе скончался мужчина
«В селе Шевченково произошла трагедия. В бассейне утонул 6-летний мальчик. Несмотря на то, что взрослые находились практически рядом с ребенком все время, момент падения в бассейн остался незамеченным. Считанных секунд хватило, чтобы ребенок погиб», - написал Бойченко.
Также Бойченко отметил, что семья благополучная. Полиция в настоящее время устанавливает все обстоятельства трагедии.
Ранее на Харьковщине в самодельном бассейне утонули два малолетних ребенка - двухлетняя и трехлетняя сестры.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter