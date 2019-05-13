В Одесской области в бассейне утонул 6-летний мальчик (фото)

Родители находились рядом, но мальчик погиб за считанные секунды.

Сегодня в селе в Килийском районе Одесской области в бассейне утонул 6-летний ребенок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Facebook сообщил глава Килийской ОТГ Павел Бойченко.

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«В селе Шевченково произошла трагедия. В бассейне утонул 6-летний мальчик. Несмотря на то, что взрослые находились практически рядом с ребенком все время, момент падения в бассейн остался незамеченным. Считанных секунд хватило, чтобы ребенок погиб», - написал Бойченко.

Также Бойченко отметил, что семья благополучная. Полиция в настоящее время устанавливает все обстоятельства трагедии.

Ранее на Харьковщине в самодельном бассейне утонули два малолетних ребенка - двухлетняя и трехлетняя сестры.