В Харьковской области в самодельном бассейне утонули двое малолетних детей (видео)

Полиция открыла уголовное производство.

В Харьковской области в самодельном бассейне утонули двое малолетних детей - двухлетняя и трехлетняя сестры.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии в селе Сеньково поступила в Купянский отдел полиции вечером 27 июля.

Работники полиции установили, что 30-летний отец на несколько минут оставил без присмотра двух дочерей, которые купались в самодельном бассейне. Когда мужчина вернулся, то обнаружил девочек в бессознательном состоянии. На место прибыла бригада скорой медицинской помощи, которая констатировала смерть детей.

Известно, что семья погибших характеризуется положительно, на учете в полиции не стоит.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").