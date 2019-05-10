Дочь чиновника Минобороны разбросала траурные цветы, возложенные в честь 9 мая - СМИ (видео)

Видео девушка разместила в соцсети, однако позже удалила со своей страницы.

В Сети распространили видео, на котором две девушки среди ночи разбросали гвоздики с места чествования памяти жертв Второй мировой войны.

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Короткий ролик в своем Instagram распространила пользователь Ника Краснопольская. Со словами "Оля, все к твоим ногам" девушка бросила букет в сторону подруги. Это видео с ее профиля скопировал паблик "Киев Оперативный".

Пользователей это видео возмутило - девушек обвинили в безалаберности и плохом воспитании.

Как удалось выяснить ТСН из открытых источников, отец девушки работает в Минобороны - заместителем начальника отдела департамента. А мать девушки работает в Министерстве здравоохранения, сама Ника работала фармацевтом в аптеке. Видео со своей страницы она уже удалила.

Ранее в Одессе на Куликовом поле трое неизвестных мужчин подожгли цветы, принесенные к Дому профсоюзов в память о погибших 2 мая 2014 года.