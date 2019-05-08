В Одессе трое мужчин подожгли цветы, принесенные к Дому профсоюзов в память о погибших 2 мая 2014 года (фото, видео)

Злоумышленники облили импровизированный мемориал горючей жидкостью и подожгли.

В Одессе на Куликовом поле трое неизвестных мужчин подожгли цветы, принесенные к Дому профсоюзов в память о погибших 2 мая 2014 года.

Об этом сообщили в коммунальном учреждении «Центр-077».

Отмечается, что сотрудники учреждения по записям, сделанным с наружных камер видеонаблюдения, отследили передвижение молодых мужчин по центральным улицам города.

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«Трое ребят, которые «мирно гуляют», – вовсе не любители прогулок и видов ночной Одессы. Это трое поджигателей в прямом смысле этого слова. Четкие, слаженные действия исполнителей этого кощунства красноречиво говорят о хорошо продуманном и спланированном преступлении», - заявили в «Центре-077».

По данным учреждения, поджог произошел в ночь с 6 на 7 мая возле главного входа в Дом профсоюзов. Здесь много цветов, возложенных в память о погибших на Куликовом поле.

На обнародованном видео видно, как трое молодых людей, направляющихся к Дому профсоюзов, «предварительно обследуют окрестности здания на предмет нежелательных свидетелей».

«Примерно в 02:30, все трое, по очереди, от правого угла здания проходят мимо места, где разложены цветы, записки с именами погибших, фото жертв трагедии. Первый проводит окончательную разведку, второй – обливает участок горючей жидкостью, и, наконец, третий поджигает залитое место», - сообщили в учреждении.

С места происшествия молодые люди уехали в такси, которое ждало их недалеко от Куликова поля.

В Одесском горсовете назвали случившееся «цинизмом» и «стремительным падением морального уровня в обществе».

Также в «Центре-077» отметили, что собрали достаточное количество видео-доказательств и призвали органы правопорядка к сотрудничеству для привлечения подозреваемых к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали – около 250. Столкновения начались в центре города, где были застрелены шесть человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

2 мая 2019 года по случаю пятилетней годовщины событий в Одессе прошли масштабные акции, в том числе – возле Дома профсоюзов.