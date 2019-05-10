В СИЗО оккупированного Донецка убили несовершеннолетнего – правозащитники

В СИЗО активно проводятся обыски камер, усилены меры предосторожности.

В СИЗО временно оккупированного Донецка убили несовершеннолетнего.

Об этом сообщила «Восточная Правозащитная Группа» на своей странице в Facebook.

Читайте такжеОккупанты продолжают устанавливать на Донбассе запрещенные мины

По данным организации, утром 9 мая в СИЗО №5, где содержат несовершеннолетних подозреваемых, убили человека.

«Сейчас мне известно, что в СИЗО активно проводятся обыски камер, усилены меры предосторожности в СИЗО, а также то, что работает проверка с участием советников РФ, которые отвечают за пенитенциарную систему на оккупированной части Донецкой области», - сообщила директор организации Вера Ястребова.

На данный момент выясняются персональные данные убитого.