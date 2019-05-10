В СИЗО оккупированного Донецка убили несовершеннолетнего – правозащитники
11:07, 10 мая 2019Происшествия
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В СИЗО активно проводятся обыски камер, усилены меры предосторожности.
Сейчас выясняются персональные данные убитого / фото УНИАН
В СИЗО временно оккупированного Донецка убили несовершеннолетнего.
Об этом сообщила «Восточная Правозащитная Группа» на своей странице в Facebook.
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По данным организации, утром 9 мая в СИЗО №5, где содержат несовершеннолетних подозреваемых, убили человека.
«Сейчас мне известно, что в СИЗО активно проводятся обыски камер, усилены меры предосторожности в СИЗО, а также то, что работает проверка с участием советников РФ, которые отвечают за пенитенциарную систему на оккупированной части Донецкой области», - сообщила директор организации Вера Ястребова.
На данный момент выясняются персональные данные убитого.
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