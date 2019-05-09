На акции по случаю 9 мая в Киеве произошел конфликт из-за георгиевской ленты (видео)

Мероприятие "Никто не забыт, ничто не забыто" является украинским аналогом российской акции “Бессмертный полк”.

В ходе подготовки акции «Никто не забыт, ничто не забыто» в Киеве произошел конфликт: активист заметил у одного из участников изображение запрещенной в Украине георгиевской ленты.

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Видео с места событий опубликовал «Информатор». Отмечается, что произошла небольшая стычка, но конфликт быстро урегулировали сотрудники полиции диалога.

Мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто» является украинским аналогом российской акции “Бессмертный полк”. Его организатором является ОО “Институт правовой политики” Елены Бережной.

На месте проведения возле метро «Арсенальная» находится множество полицейских.

Напомним, Украина сегодня отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Девятое мая вошло в историю как день окончания немецко-советской войны. В этот день немецкий генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии, что положило конец самому кровопролитному конфликту в истории Европы.