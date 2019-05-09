9 мая 2019: как в Украине будут отмечать День победы над нацизмом

По всей Украине сегодня состоятся массовые памятные мероприятия.

Девятое мая вошло в историю как день окончания немецко-советской войны. В этот день немецкий генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии, что положило конец самому кровопролитному конфликту в истории Европы.

Современная Россия в этот день празднует советский День победы, проводя пафосные парады и массовые гуляния. В Украине же 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне, посвященный почитанию всех, кто внес свой вклад в борьбу с гитлеровской Германией.

УНИАН выяснил, как будет отмечаться 9 мая 2019 в Украине.

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9 мая – историческая справка

К апрелю 1945 года советские войска достигли тотального перевеса над Вермахтом, Красная армия подошла к Берлину. Тем не менее, обескровленные немецкие войска продолжали оказывать ожесточенное сопротивление и подготовили столицу Германии к уличным боям. Ценой больших потерь Красная армия овладела Берлином и 1 мая взяла штурмом Рейхстаг.

2 мая немецкое командование заявило о прекращении боевых действий, остатки берлинского гарнизона по большей части сдались в плен.

Ночью 7 мая в Реймсе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. От имени союзников документ подписали американский генерал Вальтер Беделл Смит, советский генерал Иван Суслопаров и французский генерал Франсуа Севез. От имени Германии его подписали генерал Йодль и адмирал фон Фридебург.

Тем не менее, Сталина подписание акта не устроило. По его требованию генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель и представители ВМС Германии подписали документ повторно. Подписание состоялось 8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени (в 0:43 9 мая по московскому времени).

Так закончились военные действия на Восточном фронте Второй мировой войны.

Как в Украине будут отмечать 9 мая

В Украине 9 мая является государственным праздником, однако его формат серьезно отличается от российского Дня победы. Так, в Украине запрещено использование коммунистической символики, а концепция официальных мероприятий направлена на развенчание исторических мифов, порожденных советской и российской пропагандой.

С 2015 года украинским символом победы над нацизмом является стилизованное изображение цветка красного мака. Подобные символы используются для почтения памяти жертв и героев Второй мировой войны во всем мире.

В апреле президент Украины подписал указ о праздновании в 2019 году Дня памяти и примирения, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины.

Правительству было поручено разработать, утвердить и обеспечить проведение мероприятий в соответствующие памятные дни – 8, 9 мая и 28 октября 2019 года.

9 мая по всей Украине проводятся массовые памятные мероприятия. В полиции ранее сообщили, что всего в мероприятиях 9-9 мая планируют принять участие около 220 000 человек.

В Одессе 9 мая пройдут церемонии возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу на Алее Славы в парке Шевченко; на траверсе памятника Неизвестному матросу в акватории Одесского залива (с кораблей ВМС Украины); а также к монументу «Крылья победы» на площади 10 мая.

Курсанты Одесской морской академии также планируют провести торжественное шествие.

В Харькове 9 мая состоится церемония возложения цветов на Мемориале Славы в Лесопарке. Намечена также праздничная программа с полевой кашей для ветеранов и концертом.

В Днепре планируется 9 мая провести церемонию возложения цветов к монументу "Вечная Слава", торжественный митинг, праздничную ярмарку на Сичеславской набережной и еще ряд мероприятий.

Пророссийские силы также планируют провести в нескольких городах Украины акцию «Бессмертный полк», что может спровоцировать провокации и конфликты.

9 мая 2019 в Киеве

В Киеве на 9 мая запланирован целый ряд мероприятий.

Так, в парке Вечной Славы состоится традиционная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне состоится поминальный реквием «Память» и молебен за мир в Украине.

На Спивочем поле Печерского ландшафтного парка будет работать художественная программа «Рокам ніколи пам’яті не стерти».

Кроме того, во всех районах столицы подготовлены концертные программы.

Выходной 9 мая

Девятое мая является в Украине официальным выходным днем. Кроме того, рабочий день 8 мая в госучреждениях будет сокращен на 1 час.