9 мая 2019: как в Украине будут отмечать День победы над нацизмом
Девятое мая вошло в историю как день окончания немецко-советской войны. В этот день немецкий генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии, что положило конец самому кровопролитному конфликту в истории Европы.
Современная Россия в этот день празднует советский День победы, проводя пафосные парады и массовые гуляния. В Украине же 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне, посвященный почитанию всех, кто внес свой вклад в борьбу с гитлеровской Германией.
УНИАН выяснил, как будет отмечаться 9 мая 2019 в Украине.
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9 мая – историческая справка
К апрелю 1945 года советские войска достигли тотального перевеса над Вермахтом, Красная армия подошла к Берлину. Тем не менее, обескровленные немецкие войска продолжали оказывать ожесточенное сопротивление и подготовили столицу Германии к уличным боям. Ценой больших потерь Красная армия овладела Берлином и 1 мая взяла штурмом Рейхстаг.
2 мая немецкое командование заявило о прекращении боевых действий, остатки берлинского гарнизона по большей части сдались в плен.
Ночью 7 мая в Реймсе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. От имени союзников документ подписали американский генерал Вальтер Беделл Смит, советский генерал Иван Суслопаров и французский генерал Франсуа Севез. От имени Германии его подписали генерал Йодль и адмирал фон Фридебург.
Тем не менее, Сталина подписание акта не устроило. По его требованию генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель и представители ВМС Германии подписали документ повторно. Подписание состоялось 8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени (в 0:43 9 мая по московскому времени).
Так закончились военные действия на Восточном фронте Второй мировой войны.
Как в Украине будут отмечать 9 мая
В Украине 9 мая является государственным праздником, однако его формат серьезно отличается от российского Дня победы. Так, в Украине запрещено использование коммунистической символики, а концепция официальных мероприятий направлена на развенчание исторических мифов, порожденных советской и российской пропагандой.
С 2015 года украинским символом победы над нацизмом является стилизованное изображение цветка красного мака. Подобные символы используются для почтения памяти жертв и героев Второй мировой войны во всем мире.
В апреле президент Украины подписал указ о праздновании в 2019 году Дня памяти и примирения, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины.
Правительству было поручено разработать, утвердить и обеспечить проведение мероприятий в соответствующие памятные дни – 8, 9 мая и 28 октября 2019 года.
9 мая по всей Украине проводятся массовые памятные мероприятия. В полиции ранее сообщили, что всего в мероприятиях 9-9 мая планируют принять участие около 220 000 человек.
В Одессе 9 мая пройдут церемонии возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу на Алее Славы в парке Шевченко; на траверсе памятника Неизвестному матросу в акватории Одесского залива (с кораблей ВМС Украины); а также к монументу «Крылья победы» на площади 10 мая.
Курсанты Одесской морской академии также планируют провести торжественное шествие.
В Харькове 9 мая состоится церемония возложения цветов на Мемориале Славы в Лесопарке. Намечена также праздничная программа с полевой кашей для ветеранов и концертом.
В Днепре планируется 9 мая провести церемонию возложения цветов к монументу "Вечная Слава", торжественный митинг, праздничную ярмарку на Сичеславской набережной и еще ряд мероприятий.
Пророссийские силы также планируют провести в нескольких городах Украины акцию «Бессмертный полк», что может спровоцировать провокации и конфликты.
9 мая 2019 в Киеве
В Киеве на 9 мая запланирован целый ряд мероприятий.
Так, в парке Вечной Славы состоится традиционная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.
В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне состоится поминальный реквием «Память» и молебен за мир в Украине.
На Спивочем поле Печерского ландшафтного парка будет работать художественная программа «Рокам ніколи пам’яті не стерти».
Кроме того, во всех районах столицы подготовлены концертные программы.
Выходной 9 мая
Девятое мая является в Украине официальным выходным днем. Кроме того, рабочий день 8 мая в госучреждениях будет сокращен на 1 час.