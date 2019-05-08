Боевик “ДНР” подорвал гранатой главрача донецкого наркодиспансера - СМИ

Сам подрывник погиб, главрач диспансера получил тяжелые ранения.

В Донецком областном наркодиспансере, который боевики «ДНР» называют «республиканским наркологическим центром», пациент взорвал гранату в кабинете главрача. В результате взрыва главрач диспансера Игорь Цыба получил тяжелые ранения.

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Об этом сообщают «Новости Донбасса», ссылаясь на собственные источники. Сообщается, что сам подрывник погиб при взрыве.

О пациенте известно, что он участвовал в боевых действиях в рядах незаконных вооруженных формирований «ДНР». Ему было 60 лет.

В группировке «ДНР» не делали заявлений о данном инциденте, информацию умалчивают.

Отмечается, что в местных СМИ данная информация появилась в конце апреля. СМИ ссылаются на анонимного пользователя соцсетей, который утверждает, что пациент, перед тем как бросить гранату, пытался покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна. Его остановили, однако позже прогремел взрыв.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области наемник незаконных вооруженных формирований группировки "ДНР" добровольно сдался правоохранителям.