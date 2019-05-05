На Донетчине сдался полиции боевик "ДНР"

Задержанный утверждает, что не принимал участие в боевых действиях, а охранял административное здание в оккупированном Донецке.

В Донецкой области наемник незаконных вооруженных формирований группировки "ДНР" добровольно сдался правоохранителям.

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Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

"Боевик решил прийти в полицию после того, как узнал из СМИ о возможности избежать уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 22-летний участник незаконных вооруженных формирований обратился полицию Бахмута и сообщил, что вступил в ряды боевиков еще в июне 2014 года, когда ему было 17 лет.

По его словам, за несколько месяцев до освобождения севера Донетчины украинскими войсками, он решил покинуть группировку. Однако уже в августе перебрался в оккупированный Донецк и снова присоединился к боевикам.

Задержанный утверждает, что в составе батальона "ДНР" охранял административное здание в областном центре. После начала боев за Донецкий аэропорт он снова сбежал от оккупантов.

Правоохранители проверяют, не причастен ли задержанный к преступлениям против гражданского населения.

Если все рассказанное им окажется правдой, его могут освободить от уголовной ответственности.