В Сумах пьяный чиновник мэрии во время побега от полицейских въехал в дерево (видео)

В момент ДТП во дворе находилась немалое количество детей.

В Сумах патрульные составили три административных протокола на пьяного чиновника мэрии, который убегал от полицейских и врезался в дерево.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Сумской области, сообщение о предположительно нетрезвом водителе, который выезжает из экопарка неподалеку от улицы Прокофьева патрульные получили 4 мая около 18 часов.

Следуя по указанному адресу, полицейские увидели похожий по приметам автомобиль Opel Vectra и остановили его. Однако, как только патрульный подошел к легковушке, водитель иномарки нажал на газ и начал убегать. На вул. Прокофьева, руководитель никоим образом не реагировал на требование об остановке. Повернув в дворовую территорию, водитель, не справившись с управлением, переехал через бордюр, где дальнейшее движение его транспортного средства остановило дерево.

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«Водителя инспекторы тотчас же задержали. После оказания врачами медицинской помощи стала понятна и причина побега: водитель и пассажир, который находился с ним в автомобиле, имели явные признаки алкогольного опьянения, а в салоне была бутылка из-под водки», – отмечается в сообщении.

В присутствии свидетелей 34-летний водитель категорически отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Инспекторы составили на него административные материалы за ч. 1 ст. 126 (управление транспортным средством без соответствующих документов), ст. 124 (совершение ДТП), ч. 1 ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования водителем, который управлял с признаками алкогольного опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

На опубликованном полицией видео с места происшествия видно, что в момент ДТП во дворе находилась немалое количество детей. Некоторые из них даже сидели на скамейке за деревом, в которое въехал мужчина.

По информации местных СМИ, за рулем в нетрезвом состоянии находился начальник планового отдела управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета Роман Басараб.