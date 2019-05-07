цей матеріал доступний українською

В Харькове покончил с собой известный волонтер - СМИ (фото)

10:05, 07 мая 2019
Происшествия
752 0
Погибший активно помогал бойцам на фронте / фото facebook.com

Читайте такжеВ Днепре убили бойца ВСУ

По словам ветерана АТО Леонида Маслова, волонтер покончил жизнь самоубийством. У него осталась жена и трое детей.

"Максим Курчашов был патриотом, искренним человеком. Мы были клиентами друг друга. У Максима был бизнес по обслуживанию офисов", - рассказал KHARKIV Today Леонид Маслов.

10 мая волонтеру должно было исполниться 46 лет. Еще на прошлой неделе он отправлял помощь бойцам.

Ранее бойца АТО с Тернопольщины нашли повешенным на окраинах Варшавы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #смерть#волонтер#Харьковпогода в Харькове