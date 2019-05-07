В Харькове покончил с собой известный волонтер - СМИ (фото)
10:05, 07 мая 2019Происшествия
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Волонтер Максим Курчашов помогал 92-й бригаде.
Погибший активно помогал бойцам на фронте / фото facebook.com
Стало известно о смерти харьковского волонтера Максима Курчашова.
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По словам ветерана АТО Леонида Маслова, волонтер покончил жизнь самоубийством. У него осталась жена и трое детей.
"Максим Курчашов был патриотом, искренним человеком. Мы были клиентами друг друга. У Максима был бизнес по обслуживанию офисов", - рассказал KHARKIV Today Леонид Маслов.
10 мая волонтеру должно было исполниться 46 лет. Еще на прошлой неделе он отправлял помощь бойцам.
Ранее бойца АТО с Тернопольщины нашли повешенным на окраинах Варшавы.
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