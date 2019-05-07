В Харькове покончил с собой известный волонтер - СМИ (фото)

Волонтер Максим Курчашов помогал 92-й бригаде.

Стало известно о смерти харьковского волонтера Максима Курчашова.

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По словам ветерана АТО Леонида Маслова, волонтер покончил жизнь самоубийством. У него осталась жена и трое детей.

"Максим Курчашов был патриотом, искренним человеком. Мы были клиентами друг друга. У Максима был бизнес по обслуживанию офисов", - рассказал KHARKIV Today Леонид Маслов.

10 мая волонтеру должно было исполниться 46 лет. Еще на прошлой неделе он отправлял помощь бойцам.

Ранее бойца АТО с Тернопольщины нашли повешенным на окраинах Варшавы.