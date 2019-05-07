В Житомире чиновника горсовета задержали за систематическое вымогательство откатов от предпринимателей (фото)
Служба безопасности Украины уличила в очередной взятке в 1 тыс. долларов начальника одного из управлений Житомирского городского совета, который наладил механизм получения откатов от предпринимателей при проведении тендеров.
Как сообщили в пресс-группе УСБ Украины в Житомирской области, злоумышленник задержан сегодня днем в центре Житомира возле мэрии.
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Чиновник требовал взятки от представителей коммерческих структур - победителей торгов на проведение за бюджетные средства работ по ремонту объектов коммунальной собственности города.
В среднем сумма неправомерной выгоды составляла 10% от тендерной сделки.
Решается вопрос об отстранении взяточника от занимаемой должности, объявлении ему подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины по установлению других возможных фактов противоправной деятельности.