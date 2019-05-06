Директора Моршинского центра занятости оштрафовали за отправку порно несовершеннолетнему

Во время суда мужчина признал вину в распространении фотографии, однако сделка с прокурором позволила ему избежать серьезного наказания.

Руководителя Моршинского городского центра занятости (Львовская область) оштрафовали на 5,1 тыс. грн за отправку изображений порнографического характера несовершеннолетнему парню.

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Как сообщает Zaxid.net, летом 2018 года 58-летний мужчина несколько дней подряд присылал на мобильный телефон несовершеннолетнего изображения мужского полового органа.

Отмечается, что в обнародованном 2 мая приговора Шевченковского райсуда Львова почти нет деталей дела. Из судебных материалов известно, что переписка между должностным лицом и несовершеннолетним длилось с 19 по 28 июня 2018 года.

Во время суда мужчина признал вину в распространении фотографии, однако соглашение с прокурором позволило ему избежать серьезного наказания. Поскольку человек заключил сделку о признании вины, суд не стал вдаваться в детали дела.

Мужчине присудили штраф в 5,1 тыс. грн. Еще 1001 грн он должен заплатить за проведение искусствоведческой экспертизы, которая установила, что присланные фото действительно являются порнографией.

Ранее в Донецкой области правоохранители задержали мужчину, который в течение нескольких лет посылал на страницы сотрудников полиции в соцсетях порноматериалы.