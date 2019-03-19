На Донетчине задержали мужчину, который несколько лет рассылал полицейским порно

Свои действия мужчина объяснил личным неприязненным отношением к полиции.

В Донецкой области правоохранители задержали мужчину, который в течение нескольких лет рассылал на страницы сотрудников полиции в соцсетях порноматериалы.

Свои действия мужчина объяснил личным неприязненным отношением к полиции, сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

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Отмечается, что адресатами стали более десятка правоохранителей. О такой рассылке стало известно в ноябре прошлого года. Полицейские написали соответствующие заявления в УДВБ НПУ. По данному факту было открыто уголовное производство по ст.ч.3 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

"Совместно с работниками киберполиции оперативники УДВБ НПУ провели ряд розыскных мероприятий и собрали достаточно доказательств причастности к указанному преступлению 36-летнего жителя Мариуполя. По месту жительства злоумышленника проведен санкционированный обыск. Изъята компьютерная техника и мобильные телефоны. Со слов мужчины, порнопродукцию он посылал правоохранителям с целью морального давления с 2016 года, потому что имеет негативное отношение ко всем полицейским", - рассказали в полиции.

Сейчас мужчине готовят подозрение и ходатайство об избрании ему меры пресечения. За содеянное фигуранту грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Как сообщал УНИАН, в Киеве женщина эксплуатировала 5-летнего сына для создания порноматериалов.