В Барышевке, где убили полицейского, задержали автомобиль с оружием (фото)

Водителем оказался 36-летний житель города Черкассы, который управлял автомобилем без соответствующих документов.

В Поселке Барышевка Киевской области, где накануне застрелили заместителя начальника Барышевского отделения полиции, остановили автомобиль с оружием. Водитель попытался оказать сопротивление правоохранителям.

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Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции Киевской области, вечером 5 мая группа реагирования патрульной полиции остановили автомобиль «ВАЗ-2104» во время отработки специальной полицейской операции.

Водителем оказался 36-летний житель города Черкассы, который управлял автомобилем без соответствующих документов. Также в автомобиле находился 33-летний пассажир-черкащанин.

Во время проведения неотложного обыска в салоне автомобиля сотрудники полиции обнаружили два пистолета «Макарова» с глушителями, револьвер и патроны. Во время проведения следственных действий водитель начал оказывать сопротивление работнику полиции.

Сейчас правоохранители проверяют жителей города Черкассы на причастность к совершению преступлений с использованием оружия. Установлено, что оба мужчины уже имели проблемы с законом. Один из них отбывал наказание за совершение разбойного нападения, другой - за незаконное хранение наркотиков.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Также во время операции «Сирена» правоохранители остановили вблизи столицы автомобиль «Chery», в салоне которого обнаружено и изъято 11 пакетов вещества, похожего на амфетамин, металлический кастет и пистолет.

Накануне сообщалось, что в Барышевке Киевской области неизвестный нанес смертельное ранение заместителю начальника Барышевского отделения полиции. По всей области была введена специальную операцию «Сирена», полиция ищет убийцу.