В Сумской области рецидивист зарубил сестру и ее приятеля и сжег их тела в печи (фото)

Подозреваемый более месяца назад вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство человека.

На Сумщине полиция задержала ранее судимого за убийство 36-летнего мужчину, который зарубил 47-летнюю сестру и ее приятеля, а тела сжег в печке.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области, 2-го мая в пгт Недригайлов в полицию обратилась жительница одного из сел района, которая просила разыскать ее 36-летнего сына.

По словам заявительницы, он еще 29 апреля ушел из дома и не вернулся.

Во время поиска полицейские установили, что его видели в соседнем селе с женщиной. Последнюю соседи также не видели на протяжении нескольких дней.

По информации начальника управления уголовного розыска ГУ НП в области Юрия Кузьменко, телефон пропавшего не отвечал.

«Отрабатывая вероятных лиц, с кем мог контактировать в эти дни пропавший человек, в поле зрения попал двоюродный брат женщины, с которой разыскиваемого видели односельчане. Последний больше месяца назад вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство человека. Но по месту проживания мы его не нашли. Это вызвало определенные подозрения, которые в дальнейшем и подтвердилось», – комментирует Кузьменко.

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Подозреваемого мужчину правоохранители задержали за селом. При нем нашли мобильный телефон сына заявительницы. Свою причастность к исчезновению человека он полностью отрицал и под давлением неопровержимых доказательств признался в убийстве двух человек.

Во время обыска в его доме полицейские и сотрудники прокуратуры обнаружили следы крови, а в печи – обгоревшие человеческие останки.

Как рассказал задержанный, они принадлежали его двоюродной сестре и ее знакомому, которого правоохранители разыскивали как без вести пропавшего. Со слов злоумышленника, на Пасхальные праздники сестра со знакомым пришли к нему в гости, вместе выпивали. Затем возникла ссора, в ходе которой мужчина схватил топор и нанес ею несколько ударов гостям. После этого тела умерших забросал дровами и сжег в печке.

В отношении злоумышленника открыто очередное уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) УК Украины. Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Роменской местной прокуратуры.

За содеянное злоумышленнику грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.