На акции памяти в Одессе начались стычки между проукраинскими активистами и их оппонентами (фото, видео)

Пророссийски настроенная группа людей требует, чтобы правоохранители вывели активистов с площади.

В Одессе на Куликовом поле, где проходят массовые акции по случаю 5-летней годовщины массовых беспорядков 2014 года, происходят конфликты между проукраинскими активистами и их оппонентами.

Как передает корреспондент УНИАН, на площадь пришли несколько представителей патриотических организаций, на появление которых агрессивно отреагировала часть находящихся здесь людей.

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В частности, один из активистов принес красные шары, которые начала прокалывать острым предметом пожилая женщина. Свое поведение она и ее сторонники аргументировали тем, что красный – праздничный цвет, а радоваться «здесь нечему».

Также присутствующие негативно отнеслись к лидеру общественной организации «Уличный фронт» Демьяну Ганулу, прибывшему на площадь с флагом Украины на плечах.

Проукраинские активисты периодически выкрикивают «Слава Украине!», оппоненты – «Бандеровские бесы, вон из Одессы», «Одесса – русский город» и т. д.

Пророссийски настроенная группа людей требует, чтобы правоохранители удалили активистов с площади.

Полиция диалога пытается урегулировать ситуацию.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе ограничен доступ на Куликово поле и Соборную площадь из-за мероприятий, связанных с годовщиной массовых беспорядков 2 мая 2014 года. По периметру указанных мест находятся работники полиции. Вход к местам проведения мероприятий осуществляется только через фильтрационные пункты. 1 мая на въезд в Одессу был введен контроль.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали более 200. Столкновения начались в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.