В Харькове "заминировали" аэропорт и железнодорожный вокзал

Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории.

В Харькове полицейские проверяют сообщение о заминировании аэропорта и железнодорожного вокзала.

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Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о закладке взрывчатки на указанных объектах поступило к правоохранителям сегодня около 10:15.

По адресу выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории.