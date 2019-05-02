В Харькове "заминировали" аэропорт и железнодорожный вокзал
11:43, 02 мая 2019Происшествия
100 0
Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории.
В Харькове полицейские проверяют информацию о минировании / фото УНИАН
В Харькове полицейские проверяют сообщение о заминировании аэропорта и железнодорожного вокзала.
Читайте такжеВ Киеве "заминировали" торговый центр "Гулливер"
Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о закладке взрывчатки на указанных объектах поступило к правоохранителям сегодня около 10:15.
По адресу выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления.
Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter