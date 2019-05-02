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В Харькове "заминировали" аэропорт и железнодорожный вокзал

11:43, 02 мая 2019
Происшествия
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В Харькове полицейские проверяют информацию о минировании / фото УНИАН

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Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о закладке взрывчатки на указанных объектах поступило к правоохранителям сегодня около 10:15.

По адресу выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории.

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Теги: #Харьков#минированиепогода в Харькове