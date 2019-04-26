В Киеве "заминировали" Верховную Раду и Кабмин
В пятницу, 26 апреля, в Киеве снова поступили сообщения о минировании различных учреждений и объектов столицы. На место направлены экстренные службы города, для проверки зданий и обеспечения безопасности. В перечень адресов попала Верховная Рада и Кабинет Министров Украины.
Об этом сообщает "Информатор".
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Неизвестные сообщили о минировании следующих объектов:
Верховная Рада Украины;
Кабинет Министров Украины;
Аэропорт «Жуляны»;
Автовокзал центральный;
Железнодорожный вокзал «Центральный»;
«Южный» железнодорожный вокзал;
«Дарницкий» железнодорожный вокзал
Сейчас правоохранители проверяют помещения на наличие опасных предметов. Из зданий эвакуируют людей. Кто именно сообщает о бомбах и подробности инцидента будут выяснять правоохранители.
Как сообщал УНИАН, 23 апреля из здания аэропорта «Киев» из-за сообщения о минировании эвакуировали людей. Вчера также сообщали о минировании Верховной Рады.