В Киеве "заминировали" Верховную Раду и Кабмин

Неизвестные также сообщили о минировании аэропорта и вокзалов.

В пятницу, 26 апреля, в Киеве снова поступили сообщения о минировании различных учреждений и объектов столицы. На место направлены экстренные службы города, для проверки зданий и обеспечения безопасности. В перечень адресов попала Верховная Рада и Кабинет Министров Украины.

Об этом сообщает "Информатор".

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Неизвестные сообщили о минировании следующих объектов:

Верховная Рада Украины;

Кабинет Министров Украины;

Аэропорт «Жуляны»;

Автовокзал центральный;

Железнодорожный вокзал «Центральный»;

«Южный» железнодорожный вокзал;

«Дарницкий» железнодорожный вокзал

Сейчас правоохранители проверяют помещения на наличие опасных предметов. Из зданий эвакуируют людей. Кто именно сообщает о бомбах и подробности инцидента будут выяснять правоохранители.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля из здания аэропорта «Киев» из-за сообщения о минировании эвакуировали людей. Вчера также сообщали о минировании Верховной Рады.