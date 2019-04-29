В Харькове злоумышленник подорвал гранатой мужчину в автомобиле (фото)

За совершение преступления полиция задержала 33-летнего харьковчанина, ему грозит пожизненное заключение.

В Харькове злоумышленник бросил гранату в автомобиль, в результате взрыва тяжело пострадал 45-летний водитель.

Как сообщила сегодня пресс-служба полиции Харьковской области, сообщение о взрыве гранаты на ул. Старо-Григорьевская поступило 28 апреля в 16:46 в Новобаварский отдел полиции.

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«Правоохранители установили, что неизвестный бросил гранату в окно в автомобиль Toyota. От взрыва пострадал 45-летний водитель автомобиля, житель города Змиев Харьковской области. Последний в тяжелом неконтактном состоянии доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи», - отмечается в сообщении.

В ходе проведенных оперативных мероприятий за совершение данного преступления был задержан 33-летний харьковчанин.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Мужчина задержан по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.