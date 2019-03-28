В Одессе умер годовалый ребенок, упавший в ведро с кипятком (видео)

Медики более 10 дней делали все возможное, чтобы спасти ребенка. У мальчика было 80% ожогов поверхности тела.

В Одессе сегодня умер годовалый ребенок, упавший по неосторожности в ведро с кипятком.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Екатерина Ножевникова.

Согласно сообщению, мальчик по имени Данил был доставлен из села Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области в областной центр в ночь на 18 марта в крайне тяжелом состоянии. Медики констатировали 80% ожогов поверхности тела.

По словам матери, она собиралась купать своих троих детей, поэтому в помещении находилось ведро с кипятком, которым собирались разводить холодную воду. В это время мальчик, играя, перелазил с кровати на небольшой стол, не удержался и упал в емкость.

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Для спасения ребенка волонтеры организовали сбор средств. Необходимую сумму быстро собрали, доноры, в числе которых полицейские, сдавали для мальчика кровь.

Как отмечает Ножевникова, медики более 10 дней делали все возможное, но спасти ребенка не удалось. 26 марта мальчику исполнился год.

«Десять литров кипятка, одна минута, когда мама отвернулась… Он выиграл благодаря вам (благотворительной помощи – УНИАН) 11 дней жизни, его успели покрестить, но я не знаю справедливо ли это. 11 дней ада», - написала волонтер.

Она добавила, что оставшиеся средства направят на приобретение аппаратуры для ожогового отделения, запаса медикаментов и т. д.

В ожоговом отделении больницы корреспонденту УНИАН подтвердили факт смерти ребенка.

Напомним, в Одесской области малыш упал в ведро с кипятком, когда родители собирались его купать. С ожогами 80% тела малыша срочно госпитализировали. Полиция квалифицирует инцидент как несчастный случай.