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В Днепре неадекватный пассажир прямо на ходу избил водителя маршрутки (видео)

15:24, 24 апреля 2019
Происшествия
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В Днепре агрессивный пассажир напал на водителя маршрутки / Видео Телеграм-канала hyevuy_dnepr

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Видео инцидента появилось в Telegram-канале «hyevuy_dnepr». Отмечается, что ДТП удалось избежать.

На видео можно видеть, что за водителя вступились пассажиры, некоторые требовали вызвать полицию.  Хулиган обругал всех нецензурной бранью и покинул автобус.

Ранее в городе Каменское Днепропетровской области подозреваемый в совершении преступления во время задержания 11 апреля напал на полицейских с ножом и молотком.

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Теги: #Днепр#водительпогода в Днепре