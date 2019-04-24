В Днепре неадекватный пассажир прямо на ходу избил водителя маршрутки (видео)
15:24, 24 апреля 2019Происшествия
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За водителя вступились другие пассажиры, некоторые требовали вызвать полицию.
В Днепре агрессивный пассажир напал на водителя маршрутки / Видео Телеграм-канала hyevuy_dnepr
В Днепре пассажир маршрутного такси №21 начал избивать водителя, который находился за рулем. Инцидент произошел во время движения.
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Видео инцидента появилось в Telegram-канале «hyevuy_dnepr». Отмечается, что ДТП удалось избежать.
На видео можно видеть, что за водителя вступились пассажиры, некоторые требовали вызвать полицию. Хулиган обругал всех нецензурной бранью и покинул автобус.
Ранее в городе Каменское Днепропетровской области подозреваемый в совершении преступления во время задержания 11 апреля напал на полицейских с ножом и молотком.
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