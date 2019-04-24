В Днепре неадекватный пассажир прямо на ходу избил водителя маршрутки (видео)

За водителя вступились другие пассажиры, некоторые требовали вызвать полицию.

В Днепре пассажир маршрутного такси №21 начал избивать водителя, который находился за рулем. Инцидент произошел во время движения.

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Видео инцидента появилось в Telegram-канале «hyevuy_dnepr». Отмечается, что ДТП удалось избежать.

На видео можно видеть, что за водителя вступились пассажиры, некоторые требовали вызвать полицию. Хулиган обругал всех нецензурной бранью и покинул автобус.

Ранее в городе Каменское Днепропетровской области подозреваемый в совершении преступления во время задержания 11 апреля напал на полицейских с ножом и молотком.