В Киеве "заминировали" аэропорт: эвакуируют тысячи людей

Сейчас в аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского работают взрывотехники.

В Киеве сообщили о якобы угрозе взрыва в аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского ("Жуляны").

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава общественной организации "Фонд муниципальных реформ "Магдебургское право", член Президиума политсовета Аграрной партии Украины Михаил Поживанов.

"Аэропорт Жуляны "заминирован". Уже так минут сорок", - написал он.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и взрывотехники.

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"На место направлены подразделения взрывотехников, кинологов и наряды полиции, которые проводят осмотр аэропорта и прилегающей территории. Призываем граждан с пониманием отнестись к работе полиции, действия которой направлены на обеспечение безопасности людей от возможных угроз", - сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

По словам представителя Нацполіції, проводится эвакуация около тысячи граждан.

Тракало добавил, что за анонимное сообщение полиция проверила три терминала аэропорта "Борисполь".

"Там не обнаружили опасных предметов", – отметил он.

Напомним, 21 апреля, в день второго тура выборов, в подразделения Национальной полиции поступило 47 ложных сообщений о минировании. По словам первого заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, для этого "на славу постарались" российские наемники и террористы так называемых псевдореспублік.