В день выборов полиция получила почти полсотни сообщений о минированиях по всей Украине

Все сообщения не подтвердились. По этим фактам открыто 20 уголовных производств.

Вчера полиция получила 47 сообщений о минировании объектов по всей Украине. Во всех случаях после проверок взрывоопасных предметов не обнаружили.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

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По его словам, 15 таких сообщений зарегистрировано в Харькове, 19 - в Киеве, 6 - во Львове, 3 - в Одессе, 2 - в Днепре, и по одному в городах Волноваха Донецкой области и Новая Каховка Херсонской области.

"Объектами посягательств были: в городе Харьков – международный аэропорт “Харьков”, супермаркеты “Ашан” и “Ave Plaza”, торгово-развлекательные центры “Даффи”, “Французский Бульвар”, гостиницы “Kharkiv Palace”, “Овис”, “Харьков”, “Мир”, “Меркурий”, “Парк Отель”, “12”, “19”, “Кирова” и супермаркеты “Ашан”, в столице – шесть культовых православных сооружений и супермаркеты “Ашан”, ресторан быстрого питания “Mcdonald's”, в городе Львов – аэропорт им. Даниила Галицкого, железнодорожный вокзал, торгово-развлекательные центры “Форум”, “King Cross Leopolis”, “Forum Lviv”, “Victoria Gardens”, в городе Одесса гостиница “Одесса”, телеканал “7-й канал”, Одесский Национальный Академический театр оперы и балета, в городе Днепр - супермаркеты “Ашан”, в городе Волноваха – общеобразовательная школа № 7 в которой расположен избирательный участок, а в городе Новая Каховка – гидроэлектростанция", - отметил Аброськин.

По данным фактам открыто 20 уголовных производств.

Как сообщал УНИАН, по данным МВД, сообщение о минировании поступали с временно оккупированных территорий.