В Житомире 18-летний парень получил ожоги 96% тела от удара током на крыше вагона электрички

Сейчас медики борются за жизнь молодого человека.

В Житомире на железнодорожном вокзале 18-летний парень получил сильные ожоги от поражения электротоком на крыше железнодорожного вагона.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области, предварительно установлено, что трагедия произошла сегодня ночью.

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«Сотрудники следственно-оперативной группы Житомирского отдела, прибывшие на место, выяснили, что около часа ночи 23 апреля на третьем пути местного железнодорожного вокзала находилась электричка сообщением «Фастов-Житомир», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что парень вылез на крышу железнодорожного вагона, где и получил удар электрическим током и упал с крыши вагона.

«Пострадавший госпитализирован в очень тяжелом состоянии с предварительным диагнозом «поражение электрическим током 96% тела» и другими травмами», - сообщили в главке. Сейчас медики борются за жизнь молодого человека.

На месте работала следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации.