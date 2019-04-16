В Житомирской области мужчина убил пенсионерку, посчитав ее ведьмой (видео)

Кроме этого, хотел поквитаться еще с несколькими женщинами, которых подозревали в занятиях черной магией.

На Житомирщине пропала 80-летняя женщина. Впоследствии ее тело с кровоподтеками на шее нашли недалеко от села.

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Убил женщину ее сосед, потому что считал ведьмой. Собирался покончить с еще несколькими женщинами, которых подозревали в занятиях черной магией, говорится в сюжете ТСН. В настоящее время в Квитневом все обсуждают убийство 80-летней Марии Адамовны. Она исчезла за несколько часов перед убийством. Пошла на почту за пенсией и не вернулась. Родные сразу бросились на поиски. "Она не могла так просто пропасть. Думал, что какие-то дети или наркоманы позарились на пенсию, что она получила, или сбила машина и где-то вывезла", - рассказывает родственник убитой Владимир Соловьев.

Соседи говорят, что видели, как бабушка возвращалась из райцентра. Домой она так и не дошла. Тело женщины полиция нашла на следующий день за несколько сотен метров от села. На шее погибшей были синяки. Рядом с телом - ее сумка с кошельком. В нем вся пенсия – 4 тыс. грн. Поэтому версия об ограблении отпала сразу. Когда следователи начали опрашивать соседей, то вышли на 48-ми летнего мужчину, который жил рядом с бабушкой.

"Он полностью признал вину, мотивами были ссоры в течение длительного времени", - говорит следователь следственного управления Главного управления Нацполиции в Житомирской области Екатерина Денисюк.

В селе рассказывают, что задержанный возненавидел соседку, потому что считал, что женщина наводит на него порчу. Про убийство и порчу мужчина сам рассказал полиции. Считал, что его семейному счастью мешают сразу три сельские бабушки, в частности, и родная мать. "Оказалось, что он хотел убить бабушку одну, потом вторую и третью, и лишь тогда он сможет жениться. Если мы бы не нашли Марию Адамовну, он мог бы еще убить. Так в селе мог бы появиться серийный убийца", - рассказывает сельский председатель Анатолий Олийнык.

Мать мужчины в вину сына не верит. Зато то, что соседка наводила на него порчу – подтверждает. Родственники погибшей уверяют, никакого отношения к черной магии Мария Адамовна не имела. "Ее в селе очень любили, она ветеран труда, всю жизнь проработала на хмелю", - говорит Владимир Соловьев.

Подозреваемый в убийстве бабушки под стражей. За умышленное убийство ему грозит до 12 лет за решеткой. Если психиатрическая экспертиза докажет его инвалидность, он будет признан невменяемым.