Полиция показала фото мужчины, убившего одним ударом в голову покупателя в супермаркете Киева

После нанесения травм потерпевшему мужчина ушел из супермаркета.

Полицейские Киева просят помощи в розыске мужчины, которого подозревают в нанесении смертельных телесных повреждений в супермаркете Киева: он ударил потерпевшего в лицо, тот упал и на следующий день умер.

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Об этом сообщают в пресс-службе полиции Киева. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате травмы головы.

В полиции обратились к гражданам с просьбой установить личность подозреваемого и место его пребывания. Приметы мужчины: возраст 30-35 лет, рост примерно 170-175 см, среднего телосложения, волосы короткие, светло-русые с залысинами.

Ранее сообщалось, что в Киеве в торговом центре "Полярный" в супермаркете "Сильпо" на улице Калнышевского 4 апреля произошел конфликт между двумя покупателями, в ходе которого мужчина убил другого одним ударом в голову.