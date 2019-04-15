Появились подробности и видео задержания вооруженных людей возле дома Зеленского (фото, видео)

Как сообщил Антон Геращенко, задержанная группа переоборудовала джип Тойота «Прадо» под «тачанку», установив вместо задних сидений пулемёт ДШК.

В коттеджном городке под Киевом, недалеко от дома кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, правоохранители задержали несколько человек с крупнокалиберным пулемётом ДШК, находящимся в джипе.

Соответствующую информацию опубликовал на своей странице в Facebook народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

«Сегодня полицией в непосредственной близости от дома одного из кандидатов в Президенты Украины была задержана группа лиц, готовящих убийство из мотивов мести. Эта группа переоборудовала джип Тойота «Прадо» под своеобразную «тачанку», установив вместо задних сидений крупнокалиберный пулемёт ДШК, убойная дальность которого составляет более трех километров», - написал он.

По данным депутата, преступники затаились в лесу, рядом с дорогой, которая ведёт из посёлка Ивановичи коттеджного посёлка «Перлина Італії».

На данный момент полиция проверяет информацию о том, почему группа, вооруженная крупнокалиберным пулемётом, находилась именно в непосредственной близости к коттеджному посёлку, в котором проживает Зеленский.

На карте отмечено место, в котором была задержана группа бандитов - пулемётчиков.

Как сообщал УНИАН, по факту задержания подозрительных лиц с оружием будет открыто сразу несколько уголовных производств. По мнению следствия, это может свидетельствовать о подготовке к совершению особо тяжкого преступления или преступлений.