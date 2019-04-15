Возле дома Зеленского задержали людей с оружием и взрывчаткой (видео)

Спецоперация проходила силовым способом с применением оружия.

В коттеджном городке под Киевом, недалеко от дома кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, правоохранители задержали несколько человек с оружием и боеприпасами различного калибра и типа.

Сколько задержанных и кто они - пока тайна следствия, говорится в выпуске ТСН.

Спецоперация проходила силовым способом с применением оружия. Никто в ней не пострадал. В полиции уверены, что задержанные готовили не одно преступление. Планировалось ли покушение на Зеленского - правоохранители не комментируют.

По факту задержания подозрительных лиц с оружием будет открыто сразу несколько уголовных производств. По мнению следствия, это может свидетельствовать о подготовке к совершению особо тяжкого преступления или преступлений.