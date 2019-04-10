В Одессе задержали двух человек с запрещенной «георгиевской ленточкой»

Мужчины оказали злостное неповиновение полицейским.

В Одессе задержали двух человек с «георгиевскими лентами» во время мероприятий по случаю годовщины освобождения города от фашистских оккупантов.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня вечером на Аллею Славы, расположенную в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, пришла группа людей. В их числе – участники пророссийских акций, проходивших на Куликовом поле.

В частности, собравшиеся шли по Алле Славы с цветами, которые возложили к памятнику Неизвестному матросу. Во время шествия его участники скандировали: «Бандеровские бесы, вон из Одессы!».

У одного мужчины оказалась так называемая «георгиевская лента», использование которой запрещено законодательством Украины. Полицейские потребовали ее убрать, однако мужчина оказал сопротивление. Другой мужчина, представившийся сыном нарушителя, попытался его «отбить» у правоохранителей.

В результате, обоих задержали.

Как отметили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, мужчины, один из которых имел при себе запрещенную символику в виде георгиевской ленты, оказали злостное неповиновение полицейским.

Сейчас оба правонарушителя доставлены в Приморский отдел полиции для дачи объяснений.

Решается вопрос о привлечении мужчин к административной ответственности. Одного - по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) и ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего). Другого - по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 КУоАП.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе отмечают 75 лет со дня освобождения города от фашистских оккупантов в годы Второй мировой войны.