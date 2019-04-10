В Одессе отмечают 75-ю годовщину освобождения города от фашистов (фото, видео)
13:41, 10 апреля 2019Общество
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Традиционно состоялось возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу в честь освобождения Одессы от немецких захватчиков.
Церемония прошла сегодня утром \ Думская
Возложением цветов к памятнику Неизвестному матросу отметили 75-ю годовщину освобождения Одессы от немецко-румынских оккупантов руководители города и области, представители Вооруженных сил и ветераны Второй мировой войны и войны в Афганистане.
Церемония прошла сегодня утром, передает Думская. Среди возлагавших цветы не было только отстраненного главы Одесской областной госадминистрации Максима Степанова.
Зато присутствовали нардепы Сергей Кивалов и Вадим Новинский, а также митрополит Одесский и Измаильский бывшей УПЦ Московского патриархата Агафангел.
Прошел парад духовых оркестров \ 048.ua
Кроме этого, как сообщает 048.ua, к монументу "Крылья победы" на площади 10 Апреля также возложили цветы. Прошел парад духовых оркестров.
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