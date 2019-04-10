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В Одессе отмечают 75-ю годовщину освобождения города от фашистов (фото, видео)

13:41, 10 апреля 2019
Общество
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Церемония прошла сегодня утром \ Думская

Возложением цветов к памятнику Неизвестному матросу отметили 75-ю годовщину освобождения Одессы от немецко-румынских оккупантов руководители города и области, представители Вооруженных сил и ветераны Второй мировой войны и войны в Афганистане.

Церемония прошла сегодня утром, передает Думская. Среди возлагавших цветы не было только отстраненного главы Одесской областной госадминистрации Максима Степанова.

Зато присутствовали нардепы Сергей Кивалов и Вадим Новинский, а также митрополит Одесский и Измаильский бывшей УПЦ Московского патриархата Агафангел. 

Прошел парад духовых оркестров \ 048.ua

Кроме этого, как сообщает 048.ua, к монументу "Крылья победы" на площади 10 Апреля также возложили цветы. Прошел парад духовых оркестров. 

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Теги: #Одесса#годовщинапогода в Одессе