В Одессе отмечают 75-ю годовщину освобождения города от фашистов (фото, видео)

Традиционно состоялось возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу в честь освобождения Одессы от немецких захватчиков.

Возложением цветов к памятнику Неизвестному матросу отметили 75-ю годовщину освобождения Одессы от немецко-румынских оккупантов руководители города и области, представители Вооруженных сил и ветераны Второй мировой войны и войны в Афганистане.

Церемония прошла сегодня утром, передает Думская. Среди возлагавших цветы не было только отстраненного главы Одесской областной госадминистрации Максима Степанова.

Зато присутствовали нардепы Сергей Кивалов и Вадим Новинский, а также митрополит Одесский и Измаильский бывшей УПЦ Московского патриархата Агафангел.

Кроме этого, как сообщает 048.ua, к монументу "Крылья победы" на площади 10 Апреля также возложили цветы. Прошел парад духовых оркестров.