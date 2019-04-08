В Киеве загорелись несколько частных домов, слышны взрывы (фото, видео)
В Киеве горит частный дом по улице Гомельская, 31, прозвучало как минимум 3 взрыва.
Пожарных машин минимум три, пожар помогают тушить местные жители, сообщает Украинская правда.
Соседи говорят, что в доме никто не жил больше года. По их словам, взорвались газовые баллоны.
Читайте такжеВ результате пожара на Днепропетровщине погиб отец с двумя детьми (фото)
Как сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook, сейчас уже пылают три дома, а в пожарных гидрантах и канализациях нет воды.
"Прямо сейчас вспыхнул очень серьезный пожар на улице Гомельской, 30. Уже горит 3 частных дома. Площадь пожара уже достигла больших масштабов. Погас свет, слышно какие-то взрывы. На месте работают очень многие спасатели ГСЧС. Все усложняются тем, что в большинстве пожарных гидрантов, которые в канализациях, совсем нет воды", - говорится в сообщении.
По словам очевидцев, горят 4 дома, добавляет "Украинская правда". Пожар вспыхнул в одном частном доме, позже огонь перекинулся на другие.
Ранее УНИАН сообщал, что в Днепровском районе Киева горит сухой настил рядом с Национальным историко-мемориальным заповедником «Быковнянские могилы».