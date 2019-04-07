В Киеве произошел пожар вблизи "Быковнянских могил", а на Черниговщине горит ландшафтный парк

В киевском пожаре распространению огня способствовал порывистый ветер и сухость травяного настила.

В Днепровском районе Киева горит сухой настил рядом с Национальным историко-мемориальным заповедником «Быковнянские могилы».

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.

Информация о пожаре поступила 7 апреля в 14:13. Пожарные установили, что очагами горит кустарник, деревья и сухой настил общей площадью около 5 га. Распространению огня способствовал порывистый ветер и сухость травяного настила. В 17:19 пожар локализован, тушение - продолжается.

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На месте происшествия работает четыре единицы пожарно-спасательной техники, три из которых повышенной проходимости, и около 20 человек личного состава ГУ ГСЧС. Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Другой крупный пожар произошел на территории Межреченского регионального ландшафтного парка вблизи с. Тужар, Козелецкого района Черниговской области.

Информация о возгорание камыша на площади около 16,5 га поступила к пожарным 7 апреля в 16:00.

«По состоянию на 17:45 возгорание камыша тремя очагами на площади 16,5 га с распространением огня на лес (83 квартал) Межреченского регионального ландшафтного парка на площади около 40 га», - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 55 человек личного состава, 11 единиц техники, самолет АН-32П и вертолет МИ-8.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области во время сжигания сухой травы погибли двое людей пенсионного возраста.