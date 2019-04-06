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В результате пожара на Днепропетровщине погиб отец с двумя детьми (фото)

09:45, 06 апреля 2019
Происшествия
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В результате пожара в Кривом Роге погиб отец с двумя детьми / фото dsns.gov.ua

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Спасатели получили вызов в 5:39 и сразу отправились на место происшествия, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"На месте пожара обнаружены тела 3-х человек, из них 2 ребенка (отец 1973 года рождения, мальчик 2011 года рождения и девочка 2009 года рождения) и пострадало 3 человека, из них 1 ребенок (мать 1982 года рождения, бабушка 1960 года рождения, мальчик 2017 года). Госпитализированы сотрудниками скорой медицинской помощи в городскую больницу", - говорится в сообщении.

Пожар охватил 100 кв. м. Огнем повреждены конструкции дома, мебель и домашние вещи.

В 9:20 пожар был ликвидирован. На месте работали 15 пожарных и 3 единицы техники.

Пожар охватил 100 кв. м дома / фото dsns.gov.ua

Как сообщал УНИАН, 3 апреля на Сумщине пенсионерка сгорела в собственном дворе, когда жгла сухую траву.

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Теги: #дети#смерть#Днепропетровщина#пожар#Кривой Рогпогода в Днепропетровске