В результате пожара на Днепропетровщине погиб отец с двумя детьми (фото)

Еще трое человек пострадали, среди них двухлетний ребенок.

В Кривом Роге на Днепропетровщине в частном доме на улице Донецкой произошел пожар, унесший жизни трех человек.

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Спасатели получили вызов в 5:39 и сразу отправились на место происшествия, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"На месте пожара обнаружены тела 3-х человек, из них 2 ребенка (отец 1973 года рождения, мальчик 2011 года рождения и девочка 2009 года рождения) и пострадало 3 человека, из них 1 ребенок (мать 1982 года рождения, бабушка 1960 года рождения, мальчик 2017 года). Госпитализированы сотрудниками скорой медицинской помощи в городскую больницу", - говорится в сообщении.

Пожар охватил 100 кв. м. Огнем повреждены конструкции дома, мебель и домашние вещи.

В 9:20 пожар был ликвидирован. На месте работали 15 пожарных и 3 единицы техники.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля на Сумщине пенсионерка сгорела в собственном дворе, когда жгла сухую траву.