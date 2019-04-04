В Киеве Porsche протаранил Chevrolet и загорелся, водитель сбежал (фото, видео)
В среду вечером, 3 марта, на бульваре Дружбы народов произошло серьезное ДТП.
Автомобиль Porsche Cayenne на большой скорости врезался в Chevrolet, перевернулся и загорелся. Внедорожник повис над спуском в подземный переход, сообщает Информатор.
По словам водителя Chevrolet, он поворачивал с бульвара на улицу Чешскую с правого ряда. Неожиданно, позади него Porsche перестроился из крайнего левого ряда на полосу общественного транспорта, где и произошло столкновение.
От удара паркетник перевернулся, залетел на ограждение подземного перехода и загорелся.
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В паркетнике находилась компания из 4-х человек. Два пассажира Porsche пострадали, их госпитализировали. Водитель внедорожника сбежал во дворы, его разыскивают патрульные. Предварительно, он также пострадал, но смог покинуть место аварии.
В Chevrolet на момент столкновения находилась семья: муж, жена и двое малолетних детей, добавляют "Вартови.Еспресо".
Отмечается, что пострадавших могло бы быть больше, если бы в это время подземным переходом воспользовались пешеходы, ведь в результате наезда на ограждение подземного перехода на лестницу упало несколько плит.
На месте работали два единицы пожарной техники, бойцы ГСЧС и патрульные.
Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве на Демеевской площади микроавтобус посреди дороги провалился под асфальт.