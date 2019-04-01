"Голливуд отдыхает": в Киеве микроавтобус посреди дороги провалился под асфальт (фото)
18:05, 01 апреля 2019Происшествия
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Из-за ДТП движение по улице парализовано, на месте работают правоохранители и спасатели.
На данный момент информации о пострадавших нет / Типичное Голосеево - Киев
В Киеве на Демеевской площади микроавтобус посреди дороги провалился под асфальт.
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Из-за ДТП движение по улице парализовано, на месте работают правоохранители и спасатели.
facebook Наташа Березий
На данный момент информации о пострадавших нет.
"Голливуд отдыхает",- шутят под фотов сети комментаторы.
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