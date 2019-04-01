"Голливуд отдыхает": в Киеве микроавтобус посреди дороги провалился под асфальт (фото)

Из-за ДТП движение по улице парализовано, на месте работают правоохранители и спасатели.

В Киеве на Демеевской площади микроавтобус посреди дороги провалился под асфальт.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Из-за ДТП движение по улице парализовано, на месте работают правоохранители и спасатели.

На данный момент информации о пострадавших нет.

"Голливуд отдыхает",- шутят под фотов сети комментаторы.

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