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"Голливуд отдыхает": в Киеве микроавтобус посреди дороги провалился под асфальт (фото)

18:05, 01 апреля 2019
Происшествия
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На данный момент информации о пострадавших нет / Типичное Голосеево - Киев

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Из-за ДТП движение по улице парализовано, на месте работают правоохранители и спасатели.

facebook Наташа Березий

На данный момент информации о пострадавших нет. 

"Голливуд отдыхает",- шутят под фотов сети комментаторы.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области пьяный водитель BMW сбил на обочине двух женщин, одна погибла, вторая – в больнице.

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Теги: #Киев#автобуспогода в Киеве